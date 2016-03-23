"مستقبل وطن" يعقد 3 اجتماعات مع جهات خارجية لتفنيد بيان البرلمان الأوروبى

قال محمد على الضبع، مسئول لجنة تنمية الموارد بحزب مستقبل وطن، إن بيان البرلمان الأوروبى، يُعَد تدخلاً سافرًا فى الشأن الداخلى المصرى، وتسعى أمانة الشئون الخارجية بالحزب لعقد 3 اجتماعات مع جهات خارجية لتفنيد ما جاء فى البيان.

ودعا الضبع جميع الأحزاب، خلال تصريحات صحفية له، للبحث عن قنوات اتصال فى الخارج لتوضيح صورة مصر على المستوى السياسى، لافتًا إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية نجحت فى تحسين وضع الاستثمارات فى مصر.

وأضاف الضبع، أن مصر أنذرت العالم بالخطر الداهم للإرهاب الذى يحدث حاليا، وهو يؤكد صحة وجهة نظر الدولة المصرية، وعلى الدول الأوروبية ألا تكيل بمكيالين فى القضايا المختلفة.

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