4 خطوات تبعدك عن الاكتئاب.. أهمها واجه مشاكلك

السعادة من الأحلام التى نحاول تحقيقها فى حياتنا، ومع الضغوط النفسية والروتين اليومى فى حياتنا من العمل ومشكلات المنزل والأزمات المالية نشعر بأن السعادة حلم يصعب تحقيقه، بل ويصيبنا الاكتئاب فى كثير من الأحيان.

ويقول الدكتور "مينا جورج"، رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية: "الشعور بالسعادة من الأمور التى تساعد الفرد على تخطى ظروف الحياة الصعبة، وفى مصر الأمر مختلف حيث تتصدر المشكلات حياتنا بشكل كبير، ويشعر الكثيرون معها بالاكتئاب نتيجة الضغوط النفسية والحياتية.

ويتابع الدكتور مينا: للتغلب على الاكتئاب والوصول للسعادة علينا اتباع الخطوات التالية..

>1. القيام بمهام يومية بسيطة نحبها ولا تشعر معها بالضغط النفسى، حتى تهدأ أعصابنا.

>2. الابتعاد عن نصائح الأصدقاء الذين يحاولون إقناعك بالسفر والابتعاد عن عملك إذا واجهت مشكلة، ولكن واجه المشكلة وتعرف عليها حتى تستطيع التخلص منها والوصول للسعادة.

>3. الابتعاد عن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لأنها غير مفيدة فى الكثير من الحالات، وفى حالة الضرورة يجب استشارة الطبيب.

>4. التوازن فى العبادة والتقرب إلى الله لأنها من أسباب السعادة فهى تثبت فكرة الرضا مع ضرورة الابتعاد عن المتشددين فى الدين، خاصة من يحرمون الأشياء كلها ويجعلك تشعر بالتقصير فى عبادتك بشكل مستمر.

ويشير "مينا" إلى أن الاكتئاب هو اضطراب فى المشاعر، ولأن السيدات يعتمدن على مشاعرهن فى الغالب فهن أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال، ويأتى ذلك بسبب ضغط المجتمع عليهن بصورة كبيرة بالتقييد الدائم لكل تصرفاتهن دون الاعتبارات النفسية التى تؤثر عليهن، والحل دائما يمكن فى التوازن فى كل حياتنا ومشاعرنا مع الاعتياد على ثقافة السعادة حتى نستطيع الشعور به فى حياتنا.

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