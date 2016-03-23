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اليوم حفل إصدار كتاب "شاناق فى السموم والترياق" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية

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اليوم حفل إصدار كتاب "شاناق فى السموم والترياق" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية اليوم حفل إصدار كتاب "شاناق فى السموم والترياق" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية
ينظم مركز المخطوطات مساء اليوم الأربعاء، احتفالية إصدار كتاب "شاناق فى السموم والترياق" دراسة وتحقيق المرحوم الدكتور محمد يسرى سلامة، الذى كان يعمل باحثًا ومحققًا للنصوص التراثية فى مركز المخطوطات، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب.

وأشار الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات، إلى أهمية هذا الكتاب، خاصة أن ما يثيره هذا العمل من إشكاليات علمية، إضافة إلى قيمته فى ذاته، يجعل نشره عملًا علميًّا جديرًا بالعناية. وقد أضاف المحقق إلى دراسته ترجمة لدراسة بتينا شتراوس التاريخية للكتاب ذاته، وأضاف كذلك ملحقًا خاصًّا بأسماء النباتات الطبية والعقاقير المذكورة فى النَّص، وإثبات أسمائها اللغوية فى اللاتينية والإنجليزية.

يتناول الكتاب موضوع السموم والترياقات المضادة لها، ويتكون من خمس مقالات يعرض فيها لأنواع السمومات: النباتية، والحيوانية، والمعدنية. كما يعرض للكيفيات المختلفة لعملية التسميم: فى الأغذية، والمشروبات، والملبوسات، والأدهان، والأسلحة...إلخ. كما يتناول علامات الأطعمة والأشربة المسمومة، وكذلك علامات الأدهان والأطلية المسمومة، ثم يضع لكل نوعٍ دواءً.


>- مدير مكتبة الإسكندرية: توزيع 2000 كتاب مجانى على طلاب المدارس
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