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2 أبريل..إضاءة "الأقصر والكرنك"باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمى للتوحد

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2 أبريل..إضاءة "الأقصر والكرنك"باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمى للتوحد 2 أبريل..إضاءة "الأقصر والكرنك"باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمى للتوحد
أعلنت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، عن إقامة حدث عالمى احتفالا بـ"اليوم العالمى للتوحد" 2 أبريل تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة.

وتقوم الجمعية بإضاءة معابد الأقصر التاريخية الشهيرة "معبد الأقصر- معبد الكرنك" باللون الأزرق - وهو اللون المعبر عن التوحد - مساء يوم السبت 2 أبريل، وهو التقليد الذى بدأته ودعت إليه منظمة "التوحد يتحدث – Autism Speaks" منذ عام 2010 تحت شعار "إضاءة باللون الأزرق"، حيث يتم إضاءة أكثر من 200 مبنى فى العالم باللون الأزرق (اللون المعبر عن التوحد) لتسليط الضوء على اضطراب طيف التوحد.


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