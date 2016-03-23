"الأوقاف" تقيل مدير إدارة الهرم ومفتش بعد سيطرة السلفيين على مسجد "قباء"

أقالت وزارة الأوقاف، مدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة الكائن بها مسجد قباء، بعدما غافلتهما الدعوة السلفية وسيطرت عليه، واسمته "المسجد الأكبر".

وأشارت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى الجديد، كَلَّفَ مفتشى العموم بمباغتة السلفية والتفتيش على المسجد، وإعداد تقرير حيادى، وعُرِضَ على الوزير الذى قرر إقالة الموظفين المتراخين، وإبعاد السلفية عن المسجد، وتعيين خطيب وعمال تابعين للوزارة ووقف المد السلفى به.

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