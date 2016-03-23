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"الأوقاف" تقيل مدير إدارة الهرم ومفتش بعد سيطرة السلفيين على مسجد "قباء"

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"الأوقاف" تقيل مدير إدارة الهرم ومفتش بعد سيطرة السلفيين على مسجد "قباء" "الأوقاف" تقيل مدير إدارة الهرم ومفتش بعد سيطرة السلفيين على مسجد "قباء"
أقالت وزارة الأوقاف، مدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة الكائن بها مسجد قباء، بعدما غافلتهما الدعوة السلفية وسيطرت عليه، واسمته "المسجد الأكبر".

وأشارت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى الجديد، كَلَّفَ مفتشى العموم بمباغتة السلفية والتفتيش على المسجد، وإعداد تقرير حيادى، وعُرِضَ على الوزير الذى قرر إقالة الموظفين المتراخين، وإبعاد السلفية عن المسجد، وتعيين خطيب وعمال تابعين للوزارة ووقف المد السلفى به.


>بالفيديو..السلفية تطلق "مجالس علماء"من أحد مساجد الهرم فى غفلة من الأوقاف

بالفيديو.. الصدفة تكشف سيطرة قيادى بحازمون على مسجد قباء بالهرم لتوجيه المصلين.. والأوقاف تكلف التفتيش العام ومأمورى الضبطية القضائية بإثبات مخالفات السلفية بالمسجد.. والسلفيون يوظفون المنبر سياسياً

وزير الأوقاف يدين هجمات بروكسل الإرهابية.. ويؤكد: الإرهاب لا دين ولا وطن له

الأوقاف تنشر كتاب الإسلام وحاجة الإنسانية إليه لوزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق

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