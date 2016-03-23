نبيل نعيم:تعامل المجتمع الدولى مع تفجيرات بروكسل يكشف تناقض مواجهته للإرهاب

أكد نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، أن سلسلة الاستنكارات التى صدرت من دول العالم بشأن تفجيرات بروكسل، تكشف تناقض المجتمع الدولى فى التعامل مع الإرهاب، ففى الوقت الذى يمنع فيه السياح من السفر لمصر يتضامن مع بلجيكا.

وأشار نعيم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" العمليات الإرهابية التى شهدها مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، جاء نتيجة إلقاء القوات البلجيكية القبض على المتهم الرئيسى فى تفجيرات باريس صلاح عبد السلام، مشيرًا إلى أن هذه التفجيرات سيكون لها تداعيات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نعيم، أن وصول الإرهاب بلجيكا بعض أن طال فرنسا وإسطنبول، يؤكد أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مواجهة العالم لخطر الإرهاب.

وضربت سلسلة تفجيرات صباح الثلاثاء مناطق حيوية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، شملت المطار الدولى، حيث وقع تفجيرين اثنين بالمطار عند صالة مغادرة المسافرين بالقرب من الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إير لاينز" ومترو الأنفاق القريب من مقر الاتحاد الأوروبى.

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