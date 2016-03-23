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مصدر بـ"التعليم": اعتماد قرار أسماء رؤساء كنترولات الثانوية خلال 48 ساعة

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مصدر بـ"التعليم": اعتماد قرار أسماء رؤساء كنترولات الثانوية خلال 48 ساعة مصدر بـ"التعليم": اعتماد قرار أسماء رؤساء كنترولات الثانوية خلال 48 ساعة
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع انتهاء الجهات الرقابية من أسماء رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة "كنترولات الثانوية العامة" لتُعْتَمَد من قِبَل وزير التربية والتعليم خلال 48 ساعة.

وأضاف المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع عقد اجتماع مع أعضاء الكنترولات وقيادات الوزارة، على رأسهم وزير التربية والتعليم، لتحديد الاختصاصات والمهام لكل رئيس كنترول ووكيله، على رأسها الدقة فى تصحيح أوراق الإجابات، والالتزام بالأعداد المُحَدَّدَة لكل عضو بشأن تقدير الدرجات داخل الكنترول.

وتختار الوزارة 15 رئيس لجنة مراقبة امتحانات الثانوية العامة، منهم 11 رئيس لجنة نظام ومراقبة، و4 رؤساء لجنة إدارة، حيث أن هناك 4 كنترولات رئيسية لامتحانات الثانوية العامة، منها قطاع القاهرة الكبرى، وقطاع أسيوط والمنصورة والإسكندرية الذى يتفرع عنه 7 كنترولات فرعية، بالإضافة إلى اختيار 15 وكيلاً للجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة.

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