مواطنون: الإمارات موطن الاستقرار

أكد مواطنون في أبوظبي، أن مكرمات قيادتنا الرشيدة، تثبت باستمرار أن دولتنا الحبيبة موطن للسعادة والاستقرار والعيش الكريم، وتعكس نهجاً راسخاً في توفير أرقى مقومات العيش الرغيد لأبناء الوطن، والسعي الحثيث لتأمين مقومات الاستقرار الاجتماعي لهم.

وتقدموا بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى قيادة الدولة الرشيدة، على هذه التوجيهات والأوامر السامية، مؤكدين أن هذه المبادرات الكريمة، اعتادوا عليها من قيادة الدولة التي تستشعر دائماً حاجة مواطنيها، وتحرص على تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.

وقال حسن العبيدلي، إن هذه التوجيهات والأوامر السامية، ليست بغريبة على قيادة الدولة الرشيدة التي وضعت المواطن وتوفير الحياة الكريمة له في مقدم أولوياتها، واعتادت أن تسعده بالمكارم والمبادرات التي تؤكد على مدى قرب القيادة من الشعب والإحساس باحتياجاته ومتطلباته.

وأوضح أن المرتبة المتقدمة التي تبوأتها دولة الإمارات على صعيد مؤشر السعادة العالمي، يأتي تجسيداً لاهتمام لا ينقطع، وجهود مستمرة من قيادتنا الرشيدة نحو إرساء مقومات الاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن، فهذه المكرمة السامية من قيادتنا الرشيدة، تؤكد دوماً أن رفاهية واستقرار شعبها، سيظل دوماً في صدارة أولوياتها.

العطاء المتواصل

وقال أحمد البلوشي، إن هذه المكرمة السامية من قيادة الدولة الرشيدة، تؤكد حرصها وسعيها الدؤوب لتوفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، مشيراً إلى أن قيادة الدولة الرشيدة، تقدم للعالم أجمع نموذجاً متفرداً للعطاء، فراحة وسعادة أبنائه ستظل دوماً هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها.

وأضاف أن توفير هذه الاحتياجات الأساسية للمواطنين، يؤكد اهتمام القيادة العميق بأبناء الشعب.

بناء الإنسان

وقال راشد الهاجري، إن توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوزيع المساكن والأراضي على المواطنين، تأتي استمراراً لنهج الدولة في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن مثل هذه التوجيهات السامية، تأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطن، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية التي تحظى باهتمام القيادة الحكيمة ورعايتها.

وأضاف محمد علي المرزوقي، أن الاهتمام بالمواطنين ليس بجديد على قيادتنا الرشيدة، والحرص على استقرار وتماسك الأسرة المواطنة وتوفير العيش الكريم لها، من أولوياتها، فهو نهج زرع وترسخ منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذا، ليس غريباً أن يكون شعب الإمارات أسعد شعب، لأنه محظوظ بقيادته، وفخور دائماً ببلاده..

الركيزة الأساسية

وقال عبد الله العامري، إن هذه المبادرة، تعكس في الواقع مدى حرص القيادة العليا على توفير السكن المناسب للمواطن، باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود له ولأسرته، وتشجع الشباب على الزواج، وتأسيس أسر صغيرة آمنة مستقرة.

تواصل دائم

وأشار محمد حسن عبد الله، إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، دأبت على التواصل مع المواطنين، وملامسة همومهم، والعمل على إيجاد حلول ناجحة لكل مشاكلهم والتغلب عليها، وتأتي التوجيهات السامية بتوزيع الأراضي والمساكن على المواطنين، في إطار السعي لتوفير المسكن الراقي والمناسب لمواطنيها، حيث تلبي هذه المساكن احتياجاتهم، وتحقق طموحاتهم في العيش الكريم.

أولويات

وجّه المواطن عبد الله يوسف الحوسني، شكره العميق للقيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي توليه لأبناء الوطن، والحرص الدائم على احتياجاتهم.