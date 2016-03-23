نخب مجتمعية: مكرمات قيادتنا متواصلة

أكدت نخب مجتمعية في العين أن مكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متواصلة ممتدة وستظل تمثل تعبيراً صادقاً عن حرص سموه على تأمين أعلى مستويات الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن.

وقال الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوزيع هذه المكرمة الكبيرة والغالية من المساكن والأراضي، ليست بغريبة على أياديه البيضاء والمعطاءة، حيث إنها تأتي تعبيراً صادقاً على مدى حرص سموه على توفير مقومات السعادة الحقيقية، والعمل الدائم لتوفير كل عوامل الاستقرار الاجتماعي لأبناء الدولة..

فكما هو معلوم فإن توفير السكن المريح يسهم وبشكل مباشر وكبير بمد أبناء الدولة بأحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي، حيث من خلال المسكن تتكون نواة الأسر المواطنة التي تعمل على أن تكون أداة البناء والنماء والتطور في كافة المجالات التي تشهدها الدولة.

إشادة

أشاد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن هذه المكرمة هي امتداد لمكارم رئيس الدولة المتواصلة في كل مكان على مستوى مساحة الوطن والتي تحقق وتعزز الاستقرار الأسري، وكذلك في مجال الصحة والتعليم، وكافة المجالات المختلفة والتي من شأنها توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين.

وأكد أن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع واضحة وجلية للجميع تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة للمواطنين، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثلة في توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة ويعزز مساهماتهم في البناء والتنمية.