بدء تحليل بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة فلاي دبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عثور فريق التحقيق، الذي يقوده الجانب الروسي، على صندوق بيانات مسجل الطيران وصندوق التسجيل الصوتي لقمرة القيادة (الصندوقان الأسودان) لطائرة فلاي دبي التي تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف أون دون الروسية..

حيث تم نقل الصندوقين على الفور لمقر معمل تنزيل وتحليل البيانات التابع للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية بموسكو، حيث تمكن المتخصصون من فريق التحقيق الروسي من تنزيل بيانات الصندوقين وتحليلها وذلك بحضور رئيس فريق التحقيق الإماراتي.

بيانات

وذكر سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن البيانات التي يحتويها الصندوقان الأسودان تمثل الجانب الأهم من المعلومات التي تفيد التحقيق، حيث تصف بيانات مسجل الطيران مجريات الرحلة المتعلقة بالطائرة وأنظمتها وأوامر التشغيل التي صدرت من طاقم القيادة على مدار الرحلة..

وعليه يستطيع فريق التحقيق بعد تحليل البيانات معرفة ما إذا كان هناك أي عطل فني قد حدث أثناء الرحلة، ويحتوي صندوق التسجيل الصوتي لقمرة القيادة على جميع الاتصالات الصوتية بين طاقم قيادة الطائرة وأفراد المراقبة الجوية فضلاً عن الاتصالات بين أفراد طاقم القيادة بعضهم البعض، وذلك على مدى آخر ساعتين للطيران.

من ناحية أخرى ذكر المهندس إسماعيل الحوسني، المدير العام المساعد للتحقيق في الحوادث الجوية، أنه تم البدء بجمع الحطام من مكان الحادث ونقله إلى حظيرة طائرات استعداداً لإجراء معاينات أكثر دقة وكذلك فرز الأجزاء التي قد يحتاج التحقيق إجراء فحوصات مخبرية عليها.