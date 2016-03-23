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حاكما عجمان والفجيرة يحضران أفراح الرقباني والشعالي

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حاكما عجمان والفجيرة يحضران أفراح الرقباني والشعالي حاكما عجمان والفجيرة يحضران أفراح الرقباني والشعالي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس بمناسبة زفاف نجل سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، حمد سعيد الرقباني، إلى كريمة حمد بن حسين الشعالي وذلك بمنزل أهل العروس بمنطقة مشيرف في عجمان.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وسالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون التعليمية والخيرية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

 

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