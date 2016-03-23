محمد بن راشد: الإمارات ستبقى عاصمة الإنسانيـــة بمبادراتها الخيرة ومساعيها في خدمة الشعوب

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف، معلناً سموه عن إيقاف منطقة كاملة لإنشاء مشاريع الوقف والهبات لتكون العضو الأحدث في مبادرات محمد بن راشد العالمية، كما أعلن سموه عن تأسيس مركز محمد بن راشد لاستشارات الأوقاف لتقديم خدمات استشارية وقفية مجانية لجميع التجار.

ووجه سموه بإيقاف أصول بقيمة 5 مليارات درهم للمعرفة والعلوم وأبحاث المستقبل ودعم القراءة والمحتوى، وأكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى عاصمة الإنسانية ببقاء مبادراتها الخيرة ومساعيها لخدمة الشعوب ومشاريعها المبتكرة إنسانياً.

وقال سموه «نفتح أبواب الخير لأهل الخير ونطمح لأن نكون الشعب الأكثر وقفاً لخدمة الإنسانية، الكثير من التجار يعملون الخير بالسر، ونريدهم أن يعلنوه ليقتدي بهم الناس..

والدال على الخير كفاعله»، وأضاف سموه «منتجات الوقف مفتوحة للمؤسسات والأفراد، ومنفعته للجميع دون قيود جغرافية أو دينية أو عرقية، والتسامح والعطاء هو ما يقود مبادراتنا الإنسانية»، وتابع سموه «رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب أبهروني بعطائهم والتزامهم وتقديرهم لأهمية الوقف».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة نشرها عبر صفحته في تويتر «أطلقنا بحمد الله اليوم (أمس) مبادرة عالمية لإحياء الوقف، تتضمن إيقاف منطقة كاملة في دبي لمشاريع وهبات الوقف، وتتضمن المبادرة إيقاف أصول بقيمة 5 مليارات درهم للمعرفة وأبحاث المستقبل ودعم القراءة والتأليف...

وإنشاء مركز متخصص للدراسات والخدمات الوقفية، المبادرة الجديدة هي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية وستشرف على قيادة تحول مجتمعي في مشاريع وبرامج الوقف محلياً وعربياً».

حضر حفل الإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ومعالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وجمع من مديري العموم وكبار رجال الأعمال العرب والأجانب والمسؤولين في المؤسسات الإنسانية.

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول وقف استشاري هو مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، وهو مؤسسة استشارية ستعمل على الإشراف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف، وتتضمن نظاماً تشريعياً و«حياً» للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية وهبات وقفية بقيمة 5 مليارات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب.

محفزات التنمية

وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل لتحويل الوقف لأحد أهم محفزات التنمية في العالم العربي، ويعمل المركز على تقديم الاستشارة الوقفية حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي لما فيه صالح الشعوب العربية.

كما يعمل المركز على إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال.

كما أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حي دبي للأوقاف والهبات لخدمة الإمارات والعالم العربي، وهو أول مشروع عقاري اجتماعي يتبنى مفهوم الوقف المبتكر وتحفيز المصارف التنموية للوقف في مجتمع الإمارات والعالم العربي.

ويقام المشروع على أرض أوقفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء الأوقاف والهبات السكنية كأحد الخيارات لمن يملكون التمويل دون الأصول بحيث يخصص ريع كل مبنى لصالح إحدى حاجات الأوقاف والهبات.

وينقسم الحي الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبات إلى نطاقين يركز النطاق الأول على خدمة الإمارات من خلال تلبية الحاجات الاجتماعية في الإمارات بينما يركز النطاق الثاني على خدمة العالم العربي من خلال تلبية الحاجات الاجتماعية العربية، ويتوسط الحي أول شارع وقفي في العالم وهو مسار مبتكر لتحفيز المصارف التنموية للوقف.

وأعلن سموه عن مشاريع للوقف بقيمة 5 مليارات درهم، منها وقف للابتكار وهو أرض استثمارية بقيمة مليار درهم خصصها سموه لدعم مشاريع ومبادرات الابتكار من خلال مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.

وأعلن سموه عن وقف المعرفة وهو أرض استثمارية بأصول تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار درهم أوقفها سموه لدعم مشاريع ومبادرات المعرفة من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى وقف بقيمة نصف مليار في مجالات أخرى، ووجه بإعداد قانون لتمكين إنشاء مؤسسات الأوقاف والهبات لتعزيز دورها المؤثر اجتماعياً واقتصادياً في تلبية حاجات المجتمعات.

علامة دبي للوقف

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، علامة دبي للوقف لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية لخدمة المجتمع.

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، تم تعيين الدكتور حمد الحمادي أميناً عاماً لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وهو يحمل الدكتوراة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي محمد القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية «الوقف هو مفهوم تاريخي وأيضاً عالمي يلعب دوراً كبيراً في مساهمة الشعوب في التنمية واليوم يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية متفردة لإحياء هذا المفهوم في منطقتنا من خلال توفير الإطار التشريعي، والخدمات المؤسسية، والدعم الحكومي وأيضاً من خلال القدوة .

حيث أوقف سموه أصولاً بقيمة 5 مليارات درهم لدعم العلم والمعرفة وأبحاث المستقبل والمحتوى العربي».

منظومة متكاملة

وأضاف معالي القرقاوي إن المركز العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد،رعاه الله، سيكون له دور بارز في التوجيه الصحيح للأصول الوقفية وفي تلبية الحاجات المجتمعية الأبرز والأكثر تأثيراً، كما سيعمل المركز على تحفيز منظومة متكاملة للتنمية بطرق وقفية مبتكرة تتيح للأفراد والمؤسسات القيام بأدوار تنموية مؤثرة.

نطاقات متنوعة

كما تم الإعلان عن الدفعة الأولى من الجهات الحائزة على علامة دبي للوقف التي تعمل على خدمة المجتمع ضمن نطاقات متعددة تتناول مختلف محاور التنمية وهي صحيفة الإمارات اليوم التي قدمت وقف التوحد وشركة ذا موب التي قدمت وقف التوعية وكتاب كافيه الذي قدم وقف القراءة .

ونادي الشباب العربي الذي قدم وقف الصحة ووصل للأصول العقارية التي قدمت وقف صيانة المدارس وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» التي قدمت وقف الأدوية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي التي قدمت وقف المواصلات العامة وهيئة كهرباء ومياه دبي التي قدمت وقف الزواج، وكلية محمد بن راشد للإعلام التي قدمت وقف التعليم.

وتتكون رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لتحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لخدمة الإنسانية من 8 ممكنات تشمل استراتيجية شاملة، وبيئة تشريعية واضحة واستشارات فاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال الفرص المبتكرة، ورصد الحاجات الملحة للأوقاف والهبات، وتحفيز الوقف والهبة وتمكين التمويل الجماعي.

وتعمل هذه الممكنات الثمانية بشكل متكامل لتحقيق الرؤية العالمية لدبي في هذا المجال، وتدعم هذه الممكنات 4 محاور استراتيجية يتناول الأول منها تحويل دبي إلى محفز رئيس لخدمة المجتمع من خلال الأوقاف والهبات، ويتناول المحور الاستراتيجي الثاني تحويل دبي إلى ممكن إقليمي لتلبية الحاجات الاجتماعية في العالم العربي من خلال الأوقاف والهبات، أما المحور الثالث فيتناول تحويل دبي إلى مصدر لأفضل الممارسات العالمية للأوقاف والهبات ويتناول المحور الرابع تحويل دبي إلى مركز عالمي لبحوث وخبرات الأوقاف والهبات..

وعمل المركز على تصميم دليل يجمع أفضل الممارسات العالمية مع الأمثلة التطبيقية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات.

ويوضح الدليل الطريقة المثلى لصياغة الخطط الاستراتيجية لمؤسسات الأوقاف والهبات تبعاً لمدخلات القائمين عليها. كما يوضح خيارات الهياكل التنظيمية والإطار العام لتحديد أولويات المشاريع لتعظيم الأثر الاجتماعي وإدارة الاستثمار ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى عمليات التطوير.

استشارة

وسيقوم المركز بتقديم الاستشارة اللازمة في هذا المجال للمؤسسات المزمع إنشاؤها أو تلك القائمة التي ترغب بتطوير أعمالها.

ويتبنى المركز نظام دبي لرصد حاجات الأوقاف والهبات في العالم العربي وهو نظام ابتكره المركز لرصد أبرز الحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال الأوقاف أو الهبات في العالم العربي.

ويعمل النظام وفق آلية متكاملة تضمن الاستفادة من أبرز التقارير العالمية لبناء خارطة حرارية تحدد أبرز الحاجات في كل دولة. ويتم تحديث بيانات النظام بصورة دورية.

ويقوم مركز محمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبات بتقديم الاستشارة في هذا المجال للأفراد المعنيين والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية.

Ⅶ نائب رئيس الدولة: التسامح والعطاء هو ما يقود مبادراتنا الإنسانية

Ⅶ رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب أبهروني بعطائهم وتقديرهم لأهمية الوقف

Ⅶ سموه يوجه بإعداد قانون لتمكين إنشاء مؤسسات الأوقاف والهبات

Ⅶ حي دبي للأوقاف والهبات أول مشروع عقاري اجتماعي يتبنى مفهوم الوقف المبتكر

Ⅶ إيقاف أصول بقيمة 5 مليارات درهم للمعرفة وأبحاث المستقبل ودعم القراءة والتأليف

Ⅶ مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة سيقدم خدماته مجاناً

Ⅶ المركز يتبنى نظام دبي لرصد حاجات الهبات عربياً ويعمل على إدارة المعرفة في المجال