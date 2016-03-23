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وزير دفاع السودان يبحث مع مدير استخبارات الإمارات دعم التعاون المشترك

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وزير دفاع السودان يبحث مع مدير استخبارات الإمارات دعم التعاون المشترك وزير دفاع السودان يبحث مع مدير استخبارات الإمارات دعم التعاون المشترك
بحث وزير الدفاع السودانى عوض بن عوف، مع وفد عسكرى إماراتى رفيع المستوى برئاسة مدير هيئة الاستخبارات والأمن العسكرى اللواء عقاب شاهين العلى، الذى يزور الخرطوم حاليا، إمكانية دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير السودانى- فى تصريح عقب اللقاء- متانة العلاقات التاريخية والمصيرية التى تربط بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، عبر اللواء عقاب العلي، عن شكره وسعادته بزيارته للخرطوم، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تعتبر وصلا للروابط المشتركة، وتقوية لأواصر الأخوة بين الإمارات والسودان.

وتأتى زيارة الوفد العسكرى الإماراتى للسودان، فى إطار التواصل العسكرى والتعاون الأمنى والتدريبى بين البلدين.
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