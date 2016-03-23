الصور الأولى لمراسم دفن والد جورج وسوف

نشرت الصفحة الرسمية للفنان السوري جورج وسوف على " فيسبوك " مجموعة صور من مراسم دفن والد سلطان الطرب بديع أسعد وسوف الذي وافته المنية صباح يوم الاثنين في سوريا، حيث شيع جثمانه يوم الاثنين الموافق في 21 اذار/مارس في كنيسة مار الياس – كفرون.

يذكر ان " الوسوف " مستمر باستقبال التعازي بوفاة والده في منزله في " كفرون " أيام الاثنين الثلاثاء والاربعاء من الساعة 10 صباحاً للساعة الـ 1 ظهراً ومن الساعة 5 بعد الظهر للساعة الـ 8 مساءً، وفي لبنان تقبل التعازي في كنيسة مار الياس للروم الارثودوكس – الرابية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً يومي الخميس والجمعة.

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