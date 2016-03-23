أديل مستاءة من تسريب صور لها خاصة جداً

تمّ تسريب العديد من الصور الخاصة بالمغنية أديل Adele على مواقع التواصل الإجتماعي مطلع الاسبوع الحالي بعد عملية قرصنة لبريد صديقها الإلكتروني.



نشر شخص ما صور المغنية الإنجليزية، البالغ من العمر 27 عاما، عندما كانت حاملا بابنها انجلوAngelo ، ويقال ان الشخص قد حصل على الصور بعد ان توصّل الى البريد الإلكتروني لسيمون كونكيSimon Konecki .



رغم أن أيا من هذه الصور تنتمي الى صور العريّ أو الجنسي، الا انها صور للموجات فوق الصوتية الخاصة بالمغنية، بالإضافة الى صور شخصية لها ولابنها عندما كان حديث الولادة وأخرى لها وهي طفلة تخرج فيها لسانها.



معروف عن أديل Adele أنها تعمل دائماً الى إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، لكن تسريب هذه الصور أثار استياءها، كما قالت تقارير The Sun.



أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض أخيراً على الرجل المسؤول عن تسريب تسريب صور عارية لمشاهير في سبتمبر/ أيلول من عام 2014.

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