بالصور.. الوفد الشعبى يغادر القاهرة فى زيارة لروسيا لدعم السياحة المصرية

غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الوفد الشعبى المصرى فى زيارة للعاصمة الروسية موسكو، ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك" بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، أكتوبر الماضى.

وضم الوفد زياد السيسى، مؤسس مبادرة "ادعم سياحة بلدك"، السفير محمد العرابي، والإعلامى أحمد المسلماني، خالد أبو بكر، طارق علام، تامر أمين، المستشار رامز سعيد، الفنان سامح الصريطى، النائب عبد الهادي القصبى، اللواء أمين عبد الحميد، اللواء مجدى سعد الدين".

وتستغرق الزيارة 4 أيام، ومن المقرر عقد مؤتمرًا صحفيًا بوكالة "ريا نوفوستى" الروسية، والمشاركة فى معرض "MITT" للسياحة، ولقاء مع السفير الدكتور محمد البدرى، سفير مصر لدى روسيا، ولقاء مع السفير ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا زيارة لمؤسسة روسيا اليوم.

ويعقد الوفد المصرى لقاءً موسعًا بحضور نائب رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى) ورئيس جمعية الصداقة المصرية بالمجلس، ورئيس الهيئة الفيدرالية للسياحة، ووزير السياحة الروسى، وأعضاء من مجلس الدوما، ورئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى، وعدد من منظمى الرحلات ووكالات الأنباء والإعلام الروسى.

- بالصور..توافد أعضاء الوفد الشعبى على مطار القاهرة استعداداً لزيارة روسيا

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