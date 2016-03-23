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سعد الدين إبراهيم: لمست رغبة شيوخ الإخوان فى التصالح ومبادرتى لـ"غياب البديل"

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سعد الدين إبراهيم: لمست رغبة شيوخ الإخوان فى التصالح ومبادرتى لـ"غياب البديل" سعد الدين إبراهيم: لمست رغبة شيوخ الإخوان فى التصالح ومبادرتى لـ"غياب البديل"
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المبادرة التى أطلقها للمصالحة مع الإخوان، تهدف إلى وقف ما وصفه بـ"نزيف الدم"، مشيرًا إلى أن إنقاذ حياة واحدة تستحق أن تطلق لها مبادرة من هذا النوع.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار1"، أن الجماعة طلبت منه من قبل أن يرتب لهم لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، مضيفًا "وأنا عمرى ما قلت إنهم كويسين، وبكون فى غاية الصرامة وأنا بتكلم معاهم، ولمست رغبة من شيوخ الإخوان فى تركيا للتصالح مع النظام"، وتابع:"المبادرة لغياب البديل لكن لو فى بديل أفضل فلا مبادرة".

من جانبه أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أن الإخوان لم يدينون، فى بيان واحد، أى عملية إرهابية لتنظيم داعش، أو يصفون متطرفى سيناء بأنهم جماعات إرهابية.


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