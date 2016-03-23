موريتانيا تدين هجوم بروكسل الإرهابى

أدانت موريتانيا العملية الإرهابية التى تعرت لها العاصمة البلجيكية بروكسيل الثلاثاء والتى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكد بيان للخارجية الموريتانية نشر فجر الأربعاء فى تضامن نواكشوط ووقوفها مع الشعب والحكومة البلجيكيين، واصفا العملية الإرهابية بالعمل الجبان.

وأضاف البيان "على إثر الهجوم الذى تعرضت له بروكسل وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى فى صفوف الأبرياء، تعلن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الجبان، معربة عن تضامنها ووقوفها مع الشعب والحكومة البلجيكيين فى وجه الإرهاب".

كان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد بعث ببرقية تعزية إلى العاهل البلجيكى الملك فيليب أكد فيها وقوف بلاده إلى جانب الشعب البلجيكى فى هذا الظرف الصعب.

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