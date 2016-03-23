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سائق سيارة أجرة يبلغ عن الإرهابيين المشتبه فى تورطهم بـ"تفجير بروكسل"

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سائق سيارة أجرة يبلغ عن الإرهابيين المشتبه فى تورطهم بـ"تفجير بروكسل" سائق سيارة أجرة يبلغ عن الإرهابيين المشتبه فى تورطهم بـ"تفجير بروكسل"
أفادت قناة العربية، نقلاً عن مصادرها، أن الانتحاريين الثلاثة المشتبه فى تنفيذهم تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل، استقلوا سيارة أجرة من ضاحية "سكاربيك" إلى مطار بروكسل.

فيما قام سائق سيارة الأجرة بإبلاغ السلطات البلجيكية، بنقله للمشتبه بهم بعدما شاهد صورهم بوسائل الإعلام.

كانت سلسلة تفجيرات متتالية ضربت ، العاصمة البلجيكية بروكسل صباح أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 35 وإصابة 135 آخرين، فى الوقت الذى رفعت فيه سائر الدول الأوروبية وفى مقدمتها فرنسا حالة الطوارئ تحسباً لوقوع أى أعمال إرهابية.

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