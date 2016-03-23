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تفجيرات تضرب مطار ومترو الأنفاق في بروكسل

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تفجيرات تضرب مطار ومترو الأنفاق في بروكسل تفجيرات تضرب مطار ومترو الأنفاق في بروكسل

    سقط 34 قتيلا أمس في حصيلة غير نهائية نتيجة تفجيرات في بروكسل منهم 14 شخصا قتلوا في اعتداء طال مطار بروكسل و20 آخرون في اعتداء على مترو الأنفاق.

وقالت محطة (في.ار.تي) الإذاعية البلجيكية إن انتحاريا فجر نفسه في مطار بروكسل، ووقع انفجار بمحطة للمترو بعد ذلك بوقت قصير.

وأثارت التفجيرات المخاوف في غرب أوروبا ودعت بريطانيا وفرنسا إلى اجتماعات أمنية طارئة، وشدد الجيش الهولندي إجراءات الأمن في المطارات والحدود وعززت بريطانيا وجود الشرطة في المواقع المهمة بما في ذلك المواصلات.

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