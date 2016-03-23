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الملك يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية.. الليلة

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الملك يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية.. الليلة الملك يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية.. الليلة

    يتوج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الليلة) العلماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام2016م براءات الفوز وميداليات التقدير واستحقاقات التميز، ويستهل الحفل بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة الجائزة، ثم يقدم أمين عام الجائزة د. عبدالعزيز السبيل أسماء الفائزين.

ويُعرض على الحضور أفلام قصيرة عن كل فائز تسبق إلقاءه كلمته، عقب ذلك يتم تكريم أ. د. عبدالله العثيمين الأمين العام السابق لجائزة الملك فيصل العالمية الذي أمضى قرابة عشرين عاماً في خدمة الجائزة يعقبه فيلم قصير.

وأعرب صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد -نائب أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية- عن امتنان المؤسسة والجائزة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه وتكريمه للجائزة والعلماء الفائزين والذين يمثلون عدداً من دول العالم امتثالا لتصميم الجائزة الذي يتخذ من التميز استحقاقاً دون الالتفات لاعتبارات العرق والجنس والدين والسياسة، متخذة من تقدير العلماء الذين يهبون علمهم ووقتهم وجهدهم لخير ومنفعة البشرية جمعاء.

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