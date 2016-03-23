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نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" اليوم

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نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" اليوم نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

يحاكم المتهمون فى هذه القضية بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى ، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.

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