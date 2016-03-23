حبس تاجر مخدرات لحيازته أسلحة آلية لتأمين تجارته بأوسيم

أمر المستشار محمد هانى رئيس نيابة أوسيم، بحبس تاجر مخدرات، لاتهامه بحيازة أسلحة آلية نارية وذخائر غير مرخصة، لتأمين تجارة المخدرات بمنطقة أوسيم.

كانت معلومات وردت للواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تفيد ضبط عاطل ومقيم بدائرة المركز السابق اتهامه فى (6) قضايا ( مخدرات – سلاح نارى – قتل) بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث من ضبطه وبحوزته 8 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 1500 جم، وبندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع – ومبلغ مالى 150 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الاتجار.