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سعد الدين إبراهيم: كلام الرؤساء تحوله أحيانا أجهزة الأمن إلى"دخان فى الهواء"

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سعد الدين إبراهيم: كلام الرؤساء تحوله أحيانا أجهزة الأمن إلى"دخان فى الهواء" سعد الدين إبراهيم: كلام الرؤساء تحوله أحيانا أجهزة الأمن إلى"دخان فى الهواء"
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن كلام الرؤساء يتحول أحيانًا فى أيدى الأجهزة الأمنية إلى دخان فى الهواء، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى يمر حاليًا بمحنة، أو ما يمكن تسميته بـ"مذبحة قضاء قادمة"، حسب قوله.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار1"، أنه التقى 5 مستشارين بالمركز، وتحدثوا عن أن هناك 150 مستشارا وقاضيا تم عزلهم بدون أى إجراءات تأديبية، بجانب أنهم محرومون بحكم الإجراءات التأديبية من ممارسة حقهم فى المحاماة.

وأوضح رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية،:" يوميًا نقرأ عن فى سيناء أو أى مدن مصرية أخرى، وعن مواجهات بين قوات الجيش والشرطة وعناصر متطرفة، لذلك طرح مبادرة المصالحة فى هذا الأمر، وهذه ضمن ثوابت تاريخية لمجتمعات تريد أن تمضى إلى الأمام تتوقف عند الإجراءات الانتقامية وتنتقل لعدالة انتقالية".


>- سعد الدين إبراهيم لـ"خالد صلاح": مطاردة "المجتمع المدنى"امتهان لـ 25 يناير

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