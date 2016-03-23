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محافظ الدقهلية يحيل 3 مسئولين بالتربية والتعليم للتحقيق بسبب الإهمال

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محافظ الدقهلية يحيل 3 مسئولين بالتربية والتعليم للتحقيق بسبب الإهمال محافظ الدقهلية يحيل 3 مسئولين بالتربية والتعليم للتحقيق بسبب الإهمال
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، القرار رقم 323 لسنة 2016 بإيقاف كلاً من حشمت أحمد مصطفى على الفقى القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، ومحمود أحمد عثمان محمد البليسى القائم بأعمال مدير التخطيط بمديرية التربية والتعليم، وأشرف مبروك حجازى شحاتة رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم، لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة العامة والإدارية أيهما أقرب، فى إهمالهم بتأخير إعادة تأهيل عدد من المدارس.

وجاء القرار الإيقاف والتحويل للتحقيق بسبب التأخر فى طرح بعض أعمال تطوير إعادة تأهيل مدارس قائمة فى إطار الخطة الاستثمارية 2015/ 2016 بمبلغ 75 مليون جنيهاً حتى الآن، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الميزانية العامة للدولة لمديرية التربية والتعليم.


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