موجز الصحافة المحلية..السيسى:أنا مش رئيس مصر..أنا ابنها..وبكافح لاستقرارها

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "أنا مش رئيس مصر .. أنا ابنها.. وبكافح لاستقرارها"، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه يكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وقال خلال لقائه أمس "أنا مش رئيس مصر ولكن ابنها"، مشدداً على أنه "لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة"، مضيفًا "أنا فى رقبتى 90 مليوناً، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة، وبين تأمين الحقوق والحريات".

وكشف خالد حنفى وزير التموين لجريدة "الأهرام"، أن الوزارة لديها احتياطى استراتيجى ضخم من السلع الغذائية، يكفى شهورًا مقبلة ويغطى احتياجات شهر رمضان، خاصة اللحوم والدجاج المجمد والزيوت، وأن المجمعات الاستهلاكية لديها كميات ضخمة يتم طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم، حيث سيتم طرحها بأسعار تتراوح بين 52 و 59 جنيها للكيلو.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد لجريدة "الأخبار"، أن وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا يقومون بالإعداد لقمة ثلاثية جديدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير وهيلاى ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، وقال "أبوزيد" أنه لم يتم تحديد موعد القمة التى ستعقد في الخرطوم وجار التواصل لتحديد الموعد خلال الأسابيع المقبلة وهو ما نص عليه بيان الاجتماع الثلاثى الأخير فى شرم الشيخ.

وكشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى، لجريدة "المصرى اليوم" عن وجود اتصالات مكثفة حالياً بين وزراء المياه فى السودان ومصر وإثيوبيا، لعقد اجتماع ثلاثى بحضور وزراء الرى و12 خبيرًا لحسم الخلافات حول العمق الفنى مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ للدراسات خلال أيام دون أن يوضح تلك الخلافات.

وتناولت "الشروق"، تصريحات الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أمام البرلمان الأوروبى أمس، بأن مصر تعلم أن مسائل حقوق الإنسان أصبحت شأنًا يهم الجميع، إلا أن المصريين لا يقبلون بالتدخل فى شأنهم الداخلى، وأن مصر تحيا مناخًا سياسيًا قائمًا على الوضوح والشفافية، مشددًا على أنه ينبغى عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان.

-موجز أخبار مصر.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسى غدا

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