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أمريكا تهاجم معسكر تدريب للقاعدة فى اليمن ومقتل العشرات

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أمريكا تهاجم معسكر تدريب للقاعدة فى اليمن ومقتل العشرات أمريكا تهاجم معسكر تدريب للقاعدة فى اليمن ومقتل العشرات
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الجيش الأمريكى شن ضربة جوية على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو فرع تنظيم القاعدة فى اليمن مما أسفر عن مقتل عشرات المقاتلين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاجون "وجه هذا الهجوم ضربة لقدرة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب على استخدام اليمن كقاعدة لشن هجمات تهدد الأمريكيين وذلك يوضح التزامنا بهزيمة القاعدة وحرمانها من ملاذ آمن."
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