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وفاة مغربية وإصابة أربعة فى أحداث بروكسل الإرهابية

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وفاة مغربية وإصابة أربعة فى أحداث بروكسل الإرهابية وفاة مغربية وإصابة أربعة فى أحداث بروكسل الإرهابية
أفاد بيان صحفى للسفارة المغربية ببلجيكا بأن الإعتداءات الإرهابية التى شهدتها العاصمة الأوروبية بروكسل، والتى تبناها تنظيم "داعش"، قد أفضت إلى مصرع مغربيّة وإصابة أربعة آخرين، اثنان منهما إصاباتهما بليغة.

وكانت سفارة المغرب ببلجيكا قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، إنشاء خلية أزمة بالسفارة والقنصلية العامة ببروكسيل لمتابعة الوضع عن قرب. وأضاف بيان للسفارة تناولته وسائل الإعلام المغربية أن "الأبحاث جارية، بتنسيق مع السلطات البلجيكية المختصة، من خلال زيارات ميدانية إلى المستشفيات لمعرفة الضحايا والجرحى المغاربة.

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