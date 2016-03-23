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يول يحفز لاعبي الأهلي بـ ' حريق الأموال '

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يول يحفز لاعبي الأهلي بـ ' حريق الأموال ' يول يحفز لاعبي الأهلي بـ ' حريق الأموال '

يتمتع مارتن يول المدير الفني للأهلي بخفة ظل استغلها في تحفيز لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي.

وقال أسامة عرابي المدرب العام للأهلي عبر قناة أون تي في: "يول يتمتع بخفة ظل شديدة، سواء مع اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري المعاون".

وأشار عرابي إلى أن المدرب الهولندي استغل هذه الميزة في تحفيز اللاعبين خلال مباراة ريكرياتيفو ليبولو.

وأوضح "لقد بدا على اللاعبين الارتباك بين الشوطين، وتحدث مارتن يول معهم، وحفزهم على تحقيق الفوز".

وواصل: "يول قال لهم الفوز بأيديكم، أما أنا فإذا أحرقت كل أموالي التي جمعتهما من مشواري لاعبًا أو مدربًا داخل الملعب، فلن تنفذ".

وأتم أسامة عرابي: "هذه الكلمات أضحكت اللاعبين، وأسقطت عنهم التوتر، فتحسن الأداء في الشوط الثاني، وفاز الفريق".

وعبر الأهلي ريكرياتيفو ليبولو بنتيجة 0/2 في مجموع المباراتين، ليتأهل لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16.

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