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الأهلي يؤكد .. يول معجب بعمرو بركات .. ولكن

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الأهلي يؤكد .. يول معجب بعمرو بركات .. ولكن الأهلي يؤكد .. يول معجب بعمرو بركات .. ولكن

لفت عمرو بركات جناح فريق المقاصة أنظار المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق الأهلي.

وأوضح أسامة عرابي المدرب العام للأهلي: "يول معجب بقدرات عمرو بركات، ولفت أنظاره بسبب إجادة التسديد من مسافات بعيدة".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "كما أن المدرب الهولندي أشاد بالقدرة التهديفية لعمرو بركات، وإحرازه مزيد من الأهداف هذا الموسم".

واستدرك مدرب الأهلي: "ولكن مارتن يول لم يطلب بشكل رسمي ضم عمرو بركات".

وأشار أسامة عرابي إلى أن يول أشاد أيضًا بتنظيم فريق بتروجيت، عندما شاهد اللقاء من المدرجات، قبل تولي المهمة رسميًا أمام مصر المقاصة.

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