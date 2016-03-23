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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23 /3/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23 /3/2016 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23 /3/2016

على الصعيد المهني:
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يحاول برج العقرب دائما أن يقدم أفضل مالديه فى مجال العمل ، يتميز بأن لديه كثير من المواهب التى يستطيع أن يستغلها فى مجال عمله حتى يكون بشكل افضل ، يقدم على المغامرة بفرض أفكاره الجديدة التى تعمل على أمداد العمل وفريقة بدم جديد وروح مميزة ، لا يقدم إلا مايؤمن به ويعتنقه بتفكير وتنفذ راقى ومميز .

على الصعيد العاطفي:
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يتوقع من برج العقرب التقلبات العاطفية التى تجعل منه حبيب متعب ولكن من مميزاته فى عالم الحب يحاول الحبيب ان يتفهم طبعة ويكون متماشى معه، لا تحاول الضغط على الحبيب أكثر من ذلك بل عليك أن تتفهم جميع الأمور حتى لا يحدث مزيد من المشاكل بينكم وانتم فى غنى عنها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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تخلى عن العصبية والتوتر فهى من الأمور الت تتعب صحتك وتضعك فى مواقف صحية حرجة ، عليك أتباع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمزيد من المخاطر التى لا يحمد عقباها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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تتوقع الأبراج لمواليد برج العقرب مزيد من الرقى فى مجال عمله ، فهو شخص مبتكر وخلاق ، وسوف تكون النتيجة فى النهاية رائعة وتفوق تصور الجميع، أما على الصعيد العاطفى فأنت تحاول استرداد اهتمام الحبيب فقد أتعبته فى الفترة الماضية وعليك تحسين الأوضاع .

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مصر 365

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