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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23 /3 /2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23 /3 /2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23 /3 /2016

الثور على الصعيد المهني:
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الوقوف على أهم ما تحتاجه الفترة القادمة لتحقيق أهدافك العملية، يعتبر اهم خطوة فى طريق النجاح، والاستماع إلى أصحاب الخبرات المتعددة فى جميع مجالات العمل يثرى خبرتك و يزيد من فرصتك فى إنجار مهامك والوصول إلى أهدافك بطريق مختصر، ولا تنسى أن الحماس لابد أن يستمر حتى تصل إلى هدفك وتحققه حتى لا يختزل هذا الحماس فى البداية فقط.

على الصعيد العاطفى:
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مجموعة من العقبات تمنعك من الاعتراف بمشاعرك لأحد الأشخاص المقربين، ترددك فى الفترة الماضية فى تحديد طبيعة علاقتك به، ربما كانت السبب فى عدم تقبله لمشاعرك الآن، حاول أن تصحح خطأك وتعبر عن مشاعرك تحت أى ظرف، لأن المجاهرة بالمشاعر أفضل كثيراً من إخفائها وخسارة شخص عزيز عليك.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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الإرهاق و الإجهاد الذهنى أهم ما يظهر عليك فى هذه الأيام، خاصة أن قوة تركيزك فى الحياة الشخصية تقل بشكل شبه يومى، بسبب حصر تركيزك فى النواحى العملية، تحتاج إلى وقت للاستجمام لاستجماع قواك الذهنية، والقدرة على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياتك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى تحديد أولوياته والوقوف على الأهداف الأساسية التى يرغب فى تحقيقها، خاصة أنها تعتبر مرحلة فارقة فى مصيره العملى، ويترتب عليها عدد من القرارات الشخصية الهامة.

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مصر 365

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