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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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أنت تسير هذه الأيام على الطريق الصحيح فيما يخص العمل، من المميزات التى يراها بك مديرك هو تقديرك للوقت وحفاظك عليه، حاول التصميم أكثر من اللازم لتحقيق هدفك، وضعك المالى أفضل من الأيام السابقة، رغبات جديدة وآمال أخرى تتمناها هذه الأيام، حاول البدء فى تحقيقها.

الحمل على الصعيد العاطفى:
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مجموعة مشاكل تقابلها اليوم تجعل العلاقة مع شريكك تزداد تعقدًا، حاول أن لا تسمح بالمشاكل بينكما تأخذ وقت أكثر من اللازم، سوف تكلل هذه العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بالزواج قريبًا، حاول الاهتمام بشريكك قليلا فهو يمر الآن بظروف سيئة لا تُحتمل.

الحمل على الصعيد الصحى:
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الحفاظ على لياقتك البدنية وقوام جسدك الذى يتسم بالرشاقة ضرورى جدًا، الوقت مناسب لتعيد ترتيب أوراقك فيما يخص نظام الغذاء الخاص بك، اضطراب فى المعدة سيحدث لك نتيجة تناولك وجبات غير نظيفة، الطقس متقلب لذا احترس أن تصاب بنوبة برد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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يوم مشحون بالعواطف بالنسبة لك، تحتاج إلى تعميق هذه المشاعر مع أصدقاء لك، لا تجعل علاقتك بأصدقاؤك تؤثر على شريك حياتك، مناسبة سعيدة ستحضرها قريبًا، لذا شراء أزياء لتلك المناسبة من الآن سيكون أفضل.

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مصر 365

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