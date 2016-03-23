برج القوس حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>عليك أن تولى اهتمامًا خاصًا لعملك اليوم، سوف تراقب عن كثب فى عملك من قِبل رؤوسائك، سيشيد رؤوسائك بالجهد الإضافى الذى تبذله وتفانيك فى عملك وصفات القيادة لديك، لذا عليك أن تتقدم فى عملك أكثر وتبذل جهد أكبر لإثبات نفسك وتحقيق التقدم المنشود الذى تطمح به. القوس على الصعيد العاطفى:

>أنت على موعد مع شريك حياتك اليوم، الأجواء الحالية بينكما تساعدكما على الرومانسية وابتكار بعض الأشياء التى تستطيع أن تسعدكما، أنت تمتاز بالذكاء وحسن التصرف لذا لا تحاول الإنصات إلى ما يقال عنكما، أو إلى من يحاول أن يُحدث وقيعة بينكما، عليك التريث قليلا قبل اتخاذ أى قرار. القوس على الصعيد الصحى:

>شعرت بالغضب فى الأيام القليلة الماضية وهذا انعكس سلبًا على صحتك، حان الوقت لإنهاء العصبية التى اعتدت عليها طيلة الفترات الماضية، حاول أن تولى اهتمام بالنظام الغذائى الخاص بك، تناول الطعام الصحى سيجعلك أكثر رشاقة وجمال من الأوقات السابقة، من الأفضل أن تأخذ بضع أيام راحة من عملك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يبدو أن هناك اختلالا فى التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، أفضل طريقة لترتيب هذا الأمر هو وضع جدول لأعمالك كل يوم، حاول أن لا تهمل جانب على حساب جانب آخر، التعامل بهدوء مع الأمور الحالية أفضل بالنسبة إليك.

شبكةعيونالإخبارية

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