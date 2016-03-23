حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/23

حظك اليوم لبرج الميزان :

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>أخبار سعيدة فى انتظارك فلا داعى للتوقف عند نقطة معينة دون غيرها، فالأمل والتقدم والنجاح أتيين فى الطريق لا محالة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا فى التعامل مع رؤسائكم فى العمل حتى تحققون ما حلمتم به .>انتظروا هدية كبيرة من حبيبك أو مفاجأة فى انتظارك ستغير من مزاجكما العام وستجدد نار الحب بينكم، وإن لم يفعل ذلك عليك ان تقوم أنت به حتى تعل نار الحب المنطفئة .>بالنسبة لحالتكم الصحية فهى فى استقرار ملحوظ لكن يجب أن لا يخدعكم المظهر وتواظبوا على تعليمات الطبيب لتصلوا إلى نتائج مرضية ولا تستهلكون صحتكم.>مزيد من التقدم على مستوى الحياة العملية ومزيد من التفاؤل على مستوى الحياة العاطفية والحب لكن الحالة الصحية يجب أن تكونوا مهتمين بها حتى لا تقعوا فى مشكلة أنتوا فى غنى عنها.