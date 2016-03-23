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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/23

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/23 حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/23

لبرج الميزان :


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حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:


>أخبار سعيدة فى انتظارك فلا داعى للتوقف عند نقطة معينة دون غيرها، فالأمل والتقدم والنجاح أتيين فى الطريق لا محالة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا فى التعامل مع رؤسائكم فى العمل حتى تحققون ما حلمتم به .

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>انتظروا هدية كبيرة من حبيبك أو مفاجأة فى انتظارك ستغير من مزاجكما العام وستجدد نار الحب بينكم، وإن لم يفعل ذلك عليك ان تقوم أنت به حتى تعل نار الحب المنطفئة .

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:


>بالنسبة لحالتكم الصحية فهى فى استقرار ملحوظ لكن يجب أن لا يخدعكم المظهر وتواظبوا على تعليمات الطبيب لتصلوا إلى نتائج مرضية ولا تستهلكون صحتكم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>مزيد من التقدم على مستوى الحياة العملية ومزيد من التفاؤل على مستوى الحياة العاطفية والحب لكن الحالة الصحية يجب أن تكونوا مهتمين بها حتى لا تقعوا فى مشكلة أنتوا فى غنى عنها.

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مصر 365

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