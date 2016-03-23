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«رحلة فن» يحكي ذكريات الحياة في المملكة

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القاهرة- أحمد بدر نصار

    اختتمت فعاليات معرض «رحلة فن» للفن التشكيلي والذي ضم لوحات عشر فنانات سعوديات قدمن فيه لوحاتهن والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، حيث رصد المشاركون تطور مراحل الحياة التي عاشتها المملكة العربية .

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