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أهالي صبيا: البعوض يشكل خطراً.. والمكافحة ضعيفة

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أهالي صبيا: البعوض يشكل خطراً.. والمكافحة ضعيفة أهالي صبيا: البعوض يشكل خطراً.. والمكافحة ضعيفة
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المستنقعات سبب انتشار الأوبئة

جازان - أنور خواجي

    ناشد أهالي محافظة صبيا وقراها المسؤولين في بلدية المحافظة ومكتب الشؤون الزراعية في جازان، بتكثيف رش أحياء المحافظة والقرى المجاورة بالمبيدات لمكافحة البعوض الموجود بكثرة في المحافظة، بسبب ضعف عملية المكافحة.

وحذروا من الأمراض التي قد تظهر بسبب إهمال مكافحة البعوض، مشيرين إلى أن انخفاض درجة الحرارة، وكثرة المستنقعات، وتسرب مياه المجاري -لعدم جاهزية مشروع الصرف الصحي في الوقت الحالي- أدت إلى تفاقم المشكلة.

وذكروا أن توقف مكافحة البعوض منذ فترة أدى إلى تكاثر البعوض بشكل كبير وبأحجام كبيرة غير مسبوقة ما يستدعي معه تغيير المادة الفعالة في عملية الرش والمكافحة لتتناسب مع حركة البعوض الكثيفة الذي باتت تشكل هاجسا كبيرا للسكان. وطالبو «زراعة جازان» المشاركة مع «بلدية صبيا» ووضع خطط فورية لمكافحة البعوض ونواقل الأمراض لمنع انتقال الفيروسات الخطيرة عبر البعوض، وتوحيد الجهود وتكثيفها، إلى جانب سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يشكل ضرورة صحية وبيئية.

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