ننشر نص استقالة نائب 15 مايو على جروب الأمانة العامة للبرلمان بـ"واتس آب"

إلي نص الاستقالة..

ينشر "اليوم السابع" نص الاستقالة التى تقدم بها النائب عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو، على الجروب الرسمى على "الواتس آب"، والذى دشّنته الأمانة العامة للبرلمان للتواصل مع النواب.

السيد الدكتور / رئيس مجلس النواب ....

السادة المحترمون أعضاء المجلس .. اتقدم باستقالتى من عضوية مجلس النواب المصرى ... وهى استقالة نهائية لا رجعه فيها .. متمنينا التوفيق لمجلسكم الموقر لما فيه خير مصرنا الحبيبة... أخوكم / عمرو الأشقر ... نائب دائرة ١٥ مايو والتبين.

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