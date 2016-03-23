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وقف مدير مدرسة ونقل 3 معلمين بسبب فيديو الرقص مع الطالبات فى كفر الشيخ

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وقف مدير مدرسة ونقل 3 معلمين بسبب فيديو الرقص مع الطالبات فى كفر الشيخ وقف مدير مدرسة ونقل 3 معلمين بسبب فيديو الرقص مع الطالبات فى كفر الشيخ
قررت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، وقف مدير المدرسة الثانوية التجارية بالعباسية التابعة لإدارة الرياض التعليمية، ونقل ثلاثة مدرسين ظهروا فى تداول على مواقع التواصل الاجتماعى يرقصون مع الطالبات أثناء احتفال أقامته المدرسة بمناسبة عيد الأم.

كما قررت وكيل الوزارة تحويل أعضاء لجنة الإشراف والموجهين والمتابعين للمدرسة اليوم الاثنين الماضى للتحقيق لعدم إبلاغهم بما حدث.

وجاء ذلك بعد تداول فيديو لرقص داخل المدرسة على شبكات التواصل الاجتماعى، حيث أبلغ السيد سنور مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكيل الوزارة التى قررت تشكيل لجنة من السيد الشافعى مدير عام إدارة الرياض التعليمية مكونة من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والتوجيه المالى، ولجنة من المتابعة للتأكد من حقيقية الفيديو المتداول، وتبين أن الفيديو منسوب للمدرسة.

وقال السيد الشافعى مدير عام إدارة الرياض التعليمية، أنه تم التنبيه على المدارس بالاحتفال بعيد الأم و"يوم فى حب " عقب الفسحة بالبدء بحملة نظافة بالمدارس وتتبعها ممارسة أنشطة والاحتفال بعيد الأم بالكلمات والأناشيد وهذا ماحدث فى كل المدارس إلا أن هذه المدرسة خالفت التعليمات، واصفاً أن ماحدث مخالف للقيم التربية والعُرف والقوانين.

وأضاف مصدر أن المدرسة لم يكن ضمن برنامجها إذاعة موسيقى والرقص عليها، ولكن أحد أفراد المدرسة هو الذى خطط لذلك لتسريب الفيديو ليستغله بعض المعارضين لسياسة التربية والتعليم بكفر الشيخ.


>بالفيديو..طالبات مدرسة يرقصن على موسيقى المهرجانات بعيد الأم فى كفر الشيخ

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مصر 365

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