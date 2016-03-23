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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2016/3/23

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2016/3/23 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2016/3/23

لبرج الأسد :
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:


>فترات طويل عاش أبناء هذا البرج نوعا من الرخاء والتقدم على مستوى الحياة العملية، لذلك سيعانون كثيرا عندما يصطدموا ببعض المشاكل التى قد ترجعهم عن هذه المسيرة التقدمية، لكن مع الوقت سيستعيدوا مستواهم مرة أخرى.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:


>مازال الحب الكاذب والمشاعر المخادعة تحيط بأبناء هذا البرج فلا داعى للضحك على أنفسكم أكثر من ذلك، وحاولوا أن تقفوا مع أنفسكم وقفة خاصة حتى تسترجعوا حسباتكم وتعيدوها مرة أخرى لتتأكدوا من مشاعركم بدلا من أن تظلموا معكم أخرين .

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:


>أهملت كثيرا حياتك الصحية ولم تخضع للفحوصات التى طلبها منك الأطباء، وربما هذا الاهمال يلقى بظلاله السيئة على حالتك الصحية فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>للأسف بعض المشاكل العملية فى مجال عملك ستقف بينك وبين تحقيق طموحاتك كاملة لكن لا داعى للقلق الوضع سيتغير، أما العلاقة العاطفية التى أنت بها الأن فهى مجرد خدعة كبيرة.

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مصر 365

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