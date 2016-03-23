حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23 /3 /2016

الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

>بعض الفرص تقتضى منا أن نضحى ببعض الخطط الأسرية، لذلك عليك التضحية ببعض ما تنتوى فعله مع أسرتك، وأن تركز على الفرص التى ستجعلك مميزاً فى العمل أكثر، إظهر ما لديك من قدرات، وإمكانيات، ومهارات، وعليك العمل على تطويرها حتى تكون مستعداً عندما تأتى إليك الفرص المناسبة، فحتى تتميز فى عملك، عليك دايماً تطوير نفسك، كما أنه عليك تجنب الخلافات مع زملاءك فى العمل، حاول أن تصل إلى نقطة تفاهم مشتركة مع الجميع.>إن كنت تعانى ضيقاً فى الوقت يجعلك غير قادر على إعطاء شريك حياتك الكثير من الوقت والاهتمام، فهذا لا يعنى أن تهجره تماماً، لشعورك الدائم بالتقصير، فهذا يزيد الأمور سوءاً لا يحسنها، لذلك كل ما عليك أن تصارحه، وتخبره أنك فى فترة حرجة فى عملك وتحاول أن تثبت نفسك، وحتماً سيتفهم ذلك، وسيدعمك بالتأكيد.>صحتك لابد أن تكون على رأس أولوياتك واهتمامتك، فهى التى ستجعلك قادراً على مزاولة باقى نشاطات حياتك بشكل جيد، لذلك اهتم بها أكثر من ذلك، فعليك إدخال عادات جديدة وصحية إلى روتينك اليومى، كشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، والأكل الصحى، واالنوم لعدد ساعات كافية.>عندما تمر بمرحلة من التوتر والضغط النفسى، فهذا يعنى أن المرحلة التى تليها ستكون أكثر هدوءاً واستقراراً، لأن القاعدة أن لا شىء يدوم إلى الأبد، لذلك تحلى بالصبر حتى تجتاز هذه المرحلة بسلام، فقط بعض الصبر وكل شىء سيكون على ما يرام.