رئيس البرلمان الليبى: المبعوث الأممى مارتن كوبلر سيزور طرابلس اليوم

أكد رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى نورى بو سهمين أن المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر سيزور طرابلس اليوم الأربعاء.

وأضاف "بوسهمين"، فى تصريحات صحفية، أن كوبلر سيلتقى برئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل لبحث بعض القضايا المطروحة.

وأكد أن المؤتمر لا يزال معترضا على من وقع الإتفاق السياسى الأخير، ولم يكن طرفا فى أى استلام وتسليم، موضحا أن المؤتمر باق فى طرابلس ويعقد جلسات رسمية، بشكل طبيعى، وأن "ما يتداول عن خروجه مجرد حملات مغرضة" على حد تعبيره.

وأعلن "بو سهمين"، أن مغادرته طرابلس ليست سوى شائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعى، موضحاً أنه يُمارس عمله من داخل مقره بطرابلس.

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