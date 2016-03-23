أخبار الأردن الثلاثاء.. "موجيرينى" تصف تفجيرات بروكسل بـ"يوم صعب"

أخبار الأردن الثلاثاء

ذكرت أخبار الأردن الثلاثاء على وصف فيدريكا موجيرينى بأن تفجيرات بروكسل بمثابة "يوم صعب"، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم سقوط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى.>وركزت أخبار الأردن الثلاثاء على وصف الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، الثلاثاء، بأنه "يوم صعب"، فى إشارة إلى التفجيرات التى شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك جمع موجيرينى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، اليوم، بمقر الخارجية الأردنية، إلا أنه لم يستكمل بسبب بكاء المسئولة الأوروبية على خلفية التفجيرات الإرهابية. وقالت موجيرينى "إننا نؤيد الرسالة التى تصدر من عمان بشكل مستمر حول الإسلام كونه إسلام السلام والحوار والتعاون، وهو تماما ما نحتاج إليه فى هذه الأثناء سواء فى المنطقة أو فى أوروبا".

ونقلت أخبار الأردن اليوم عن ناصر جودة عن إدانة الأردن الشديدة للتفجيرات، قائلا "إننا نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبى فى هذا اليوم ومع أصدقائنا فى بلجيكا فى هذه الساعات الصعبة ومع كافة الأمم المحبة للسلام".

كان جودة وموجيرينى قد عقدا - قبيل المؤتمر الصحفى - جلسة مباحثات تركزت على جهود مكافحة الإرهاب وتطورات الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى سبل دعم الأردن جراء استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين علاوة على تبسيط قواعد المنشأ وجذب الاستثمارات وتقديم المنح والمساعدات.

من ناحية أخرى وقف نواب الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب"اليوم الثلاثاء دقيقة صمت حدادا على ضحايا تفجيرات بروكسل الارهابية.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم سقوط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الثلاثاء، أثناء طلعة جوية تدريبية شمال البلاد، وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن عطل فنى وراء سقوط المقاتلة.

>وأكدت المصادر نجاة قائد الطائرة الرائد طيار مقاتل نايف عبيدات، وزميله المرافق له عقب سقوط الطائرة التى كانت تجرى طلعة تدريبية فى محافظة المفرق شمال الأردن.

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مصادر: سقوط مقاتلة بسلاح الجو الأردنى شمال البلاد