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أخبار ليبيا الثلاثاء.. رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح يزور دولة الإمارات

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أخبار ليبيا الثلاثاء.. رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح يزور دولة الإمارات أخبار ليبيا الثلاثاء.. رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح يزور دولة الإمارات
ركزت أخبار ليبيا اليوم على زيارة رئيس مجلس النواب الليبى إلى دولة الإمارات بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما تناولت أخبار ليبيا الثلاثاء مداهمة لجنة من المصنفات الفنية وضباط من الأمن الوطنى لمقر قناة الخضرا "الجماهيرية" الليبية.

أخبار ليبيا الثلاثاء


>وركزت أخبار ليبيا الثلاثاء على تصريحات المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، إن المستشار عقيلة صالح قد توجه مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقلت أخبار ليبيا الثلاثاء عن المريمى فى تصريح صحفى، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك فى عدة مجالات، وكذلك للإطلاع على آخر المستجدات فى الساحة الليبية والإماراتية، وتقريب وجهات النظر بين البلدين فى مختلف القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأوضح أن صالح كثيراً ما يشيد بالمواقف الداعمة والصريحة لدولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الليبى، مؤكداً أن دولة الإمارات لم تتأخر يوماً عن دعم الشعب الليبى، وأن مجلس النواب والحكومة المؤقتة والشعب لن ينسوا هذه المواقف. يشار إلى أن وفد ليبى برئاسة عقيلة صالح عيسى قويدر رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء عبد الله الثنى قد زار دولة الامارات فى التاسع من سبتمبر من العام الماضى.

فيما نقلت أخبار ليبيا اليوم عن مصادر مطلعة أن لجنة من المصنفات الفنية وضباط من الأمن الوطنى داهموا مقر قناة الخضرا "الجماهيرية" الليبية التى تبث من مدينة الرحاب، مؤكدة مصادرة المعدات التى تعمل بها القناة لأنها تبث من دون تراخيص.

فيما أكدت المصادر أن مداهمة مقر القناة، التابعة لأنصار الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، ومصادرة معداتها ليس له أى بعد سياسى، وإنما لبث القناة من مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وأنه تم القبض على جميع موظفى القناة وسحب جوازات سفرهم وحجزهم للتحقيق.

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