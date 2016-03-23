إصابة ربة منزل بحروق بعد اشتعال النيران بملابسها فى البحيرة

أصيبت قبل قليل، ربة منزل بحروق نارية أثناء قيامها بطهى الطعام على موقد غاز بالمنزل، وامتدت النيران لملابسها، بقرية البلاكوس دائرة مركز شرطة كوم حمادة فى محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بتحرير المحضر رقم 86 أحوال مركز شرطة كفر الزيات غربية والذى يتضمن وصول " ش ع ع " موظفة بالوحدة الصحية بكوم حمادة ومقيمه قرية البلاكوس دائرة المركز لمستشفى كفر الزيات العام، مصابة بحروق نارية من الدرجة الثالثة بأنحاء الجسم بنسبة 70% .

بسؤال زوج المصابة "رأ ع"، سائق بالإدارة البيطرية بكوم حمادة، قرر أنه حال قيام المصابة بطهى الطعام على موقد غاز بالمنزل مساء أمس، امتدت النيران لملابسها مما أدى لإصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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