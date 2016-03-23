إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بترعة الحاجر بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 7 أشخاص جراء انقلاب سيارتين بترعة الحاجر، بطريق "الحاجر- الوفائية" الفرعى أمام محطة صرف زهور الأمراء دائرة مركز شرطة الدلنجات.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم "3751 ب ط ج" ( ميكروباص ) قيادة "م م ع" سائق ومقيم بقرية الوفائية، والسيارة رقم " 901678 ملاكي بحيرة" قيادة "ع ش إ " طبيب بشرى ومقيم بقرية الوفائية دائرة المركز، وذلك أثناء محاولة قائد السيارة الثانية تخطى السيارة الأولى على الطريق، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الأولى وإنقلابهما بالترعة المشار إليها.

وأسفر الحادث عن إصابة ( 7 ) من مستقلى السيارة الأولى بسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى الدلنجات العام وأجريت الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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