مصدر قضائى: استبعاد تهمتى هتك العرض واستعمال القسوة فى قضية ميرهان حسين

قالت مصادر قضائية، إن تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة ميرهان حسين، الذى تسلمته نيابة الهرم منذ عدة أيام، أثبت عدم تورط ضابطى قسم شرطة الهرم فى الاتهام الذى وجهته لهما الفنانة بـ"هتك العرض"، أو استعمال القسوة والعنف معها.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه وبناء على تقرير الطب الشرعى، فإن النيابة العامة استبعدت الاتهامات التى سبق وأن وجهتها لضابطى قسم شرطة الهرم "م.ت" و"إ.ب"، وهما "هتك العرض" و"استعمال القسوة".

وأكدت المصادر، أن البلاغ الذى تقدم به محامى الفنانة للنائب العام، وطعن فيه بالتزوير على صحة تقرير الطب الشرعى، لم يحل حتى الآن للنيابة العامة، وأنه فور إحالته سيتم فتح تحقيق فى الأمر لبيان مدى جدية البلاغ، كما سيتم الاستماع لأقول الفنانة وأقوال ضابطى قسم الهرم والطبيب الشرعى محرر التقرير.

كان شعبان سعيد المحامى وكيلاً عن الفنانة ميرهان حسين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من "م.ت" و"إ.ب" ضابطى قسم شرطة الهرم، وطبيب الطب الشرعى الذى وقع الكشف الطبى على الفنانة ميريهان اتهمهما فيه بالتزوير فى محررات رسمية.

وقال "سعيد" فى بلاغه الذى حمل رقم 4001 سنة 2016، عرائض النائب العام، إن الطبيب الشرعى سرب نتيجة التقرير قبل إرساله للنيابة العامة، وكان ذلك باتفاق مع ضابطى الشرطة اصحاب المصلحة من ذلك التزوير.

وأضاف "سعيد"، أن ضابطى قسم الهرم استغلا نفوذهما وعلاقتهما مع الطبيب الشرعى، لتزوير وتزييف الحقيقة وتأكد ذلك من خلال نتيجة التقرير ونشر صورة من نتيجته، والتى جزمت النيابة بأنه بمأمن من التسريب، الأمر يؤكد أن من سربه هو الطبيب الشرعى محرر التقرير لمصلحة ضابطى الشرطة.

ومن جانبه قال شعبان سعيد المحامى: إنهم ينتظرون فحص الأوراق وقيدها بما يتلاءم مع الإصابات الواقعة بحق موكلته الفنانة مريهان حسين والوقائع المثبتة بالأوراق، بعيداً عن تلك التصريحات التى استهجنها ووصفها بأنها تؤثر على سير التحقيقات.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه متعجبا مما يتردد بشأن استبعاد تلك الاتهامات، خاصة وأن التقرير الطبى أثبت الإصابات الموجودة بحق موكلته، وأن الضباط أنفسهم اعترفوا فى التحقيقات بالتعدى عليها، مبررين ذلك بأنها "ردت عليهم بأسلوب سىء" على حد قولهم.

واختتم حديثه، مؤكداً على أنه ينتظر قرار النائب العام بإحالة البلاغ الذى تقدم به واتهم فيه ضباط قسم الهرم والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى الخاص بالفنانة، لفتح تحقيق موسع فيه للوقوف على كافة ظروف وملابسات تلك الواقعة.

بلاغ يتهم ضابطى الهرم والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى لـ"مريهان حسين"