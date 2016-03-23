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سفير مصر فى بروكسل: الجيش البلجيكى يتواجد بالشوارع منذ "تفجيرات باريس"

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سفير مصر فى بروكسل: الجيش البلجيكى يتواجد بالشوارع منذ "تفجيرات باريس" سفير مصر فى بروكسل: الجيش البلجيكى يتواجد بالشوارع منذ "تفجيرات باريس"
قال السفير إيهاب فوزى، سفير فى بروكسل، إن الجيش البلجيكى يتواجد شوارع بلاده منذ وقوع الحوادث الإرهابية فى نوفمبر الماضى بالعاصمة الفرنسية باريس، لتأمين المنشآت والمؤسسات الرئيسية فى البلاد.

وأوضح السفير المصرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار، أنه عقب تفجيرات اليوم فى بروكسل، شهدت شوارع بلجيكا انتشار أكبر لقوات الجيش، بجانب التعزيزات الأمنية والإجراءات التى تم اتخاذها مثل غلق المدارس ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والمحلات التجارية، حتى أصبحت بلجيكا شبه مهجورة اليوم.

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