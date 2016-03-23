منسق "مصر فوق الجميع":"يقطع البرادعى واللى بيحبوه".. وخالد داود: لغة حوارى

نشبت مشادة كلامية بين خالد داود، عضو حزب الدستور والمتحدث السابق باسم الحزب، ومحمود عطية ، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، بعد هجوم الأخير على الدكتور محمد البرادعى، ووصفه من وضع اسم البرادعى بالمناهج، قبل حذفه، بأنه من "نفايات يناير".

وقال محمود عطية، فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"،:"إن البرادعى حصل على قلادة النيل من مبارك سيده وتاج رأسه"، مهاجما نائب رئيس الجمهورية الأسبق وكل محبيه، بقوله:" يقطع البرادعى واللى بيحبوه".

فيما رد "داود"،:"لغتك لا تليق بحوار تلفزيونى "، ليعلق عطية:"جاتك نيلة أنت والبرادعى فى يوم واحد، ومبارك حفظه الله وشفاه".

وأوضح أن "البرادعى خلع مبارك عشان كدا أنت زعلان، ومبارك مدان وحرامى ولص، وكلامك زى لغة الحوارى".

وتابع داوود حديثه: "لولا وجود البرادعى فى بيان 3 يوليو لما كان هذا اليوم، والبرادعى وقف ضد أمريكا ولذلك صوتت واشنطن ضده ورفضت استمراره فى رئاسة وكالة الطاقة الذرية..هذا رجل يحترمه العالم ومن المسئ أن نستمر فى ترديد الأكاذيب ضده".