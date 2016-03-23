9 طرق لتنقية الكبد من السموم ووقايته من الأمراض

الكبد هو الجهاز الذى يقوم بالعديد من وظائف الجسم، وقد يتضرر الكبد بالعديد من العوامل منها النظام الغذائى غير السليم، وتناول العديد من الأدوية دون إشراف طبى وشرب الكحول والتدخين.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الأمريكى “Health Food Star”، أن الكبد يساهم فى تحسين العديد من وظائف الجسم، وتشمل:

• التمثيل الغذائى

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• الدورة الدموية

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• إزالة السموم

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• ينظم الهرمونات

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• الإنتاج

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• أعشاب تنقى الكبد من السموم

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• الكركم

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• جذر نبات الهندباء

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• النعناع

• الثوم

• الشاى الأخضر

• الخرشوف

• عصير الليمون

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يتحكم الكبد فى امتصاص البروتين والدهون والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.الكبد هو المسؤول عن تدفق الدم لكل خلية فى الجسم، وكل جزء من الجسم يعتمد على عمل الكبد وتأثيره على الدورة الدموية.الكبد هو الجهاز الذى يزيل البكتيريا الضارة من الدم ويزيل سموم الجسم من الجذور الحرة.الكبد هو الجهاز الذى يتحكم فى مستويات هرمونى الاستروجين والأندروجين، وهما من الهرمونات التى تحفز انقسام الخلايا، والزيادة أو النقصان فى مستوى هذه الهرمونات يمكن أن تسبب مشاكل للصحة العامة وكذلك السرطان.يشارك الكبد فى عملية إنتاج اليوريا، والجليكوجين وعوامل تجلط الدم والبروتينات فى الدم، كما يشارك فى عمليات تنظيم ومراقبة إنتاج خلايا الدم الحمراء.وأوضح الباحثون أن الكبد يحتاج إلى إزالة السموم منه حتى تتحسن وظيفته، وهناك العديد من المكونات التى تساعد فى تطهير الكبد وتحسين عمله، وتشمل:من التوابل التى تحسن الإنزيمات القادرة على تدمير السموم وتعمل على الحماية من السرطان.يساعد هذا الجزر على تنظيف الكبد، وخصائصه معروفة منذ العصور القديمة وكان يستخدم لعلاج الاكتئاب والصداع ومشاكل الهضم، والإمساك، والحصوات المرارية. كما يمكنه تنظيم هرمون الاستروجين، ويستخدم أيضا لعلاج الكبد الدهنى، وتليف الكبد وعلاج حب الشباب.>هذه العشبة تعالج التهاب القنوات الصفراوية وتحسن من تدفقها، مما يساعد على تحطيم الدهون ، كما أنها تساعد فى تنظيم نسبة الكولسترول وتسهل تصفية السموم، وتساعد على منع تكوين حصى الكلى وتحسن عملية الهضم.>الثوم لديه القدرة على تنظيف الكبد ووقايته من السرطان، كما أنه يحتوى على العناصر التى تساعد فى طرد السموم من الكبد.>الشاى الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة، ويحسن عمل الكبد بشكل عام، ويعالج تلف الكبد الناجم عن الكحول.>الخرشوف يحفز عمل الصفراء، ويساعد فى منع تكون الحصوات المرارية، ويخفف من أعراض اليرقان.. إلخ.>ابدأ يومك بشرب الماء الدافئ المطعم بعصير الليمون، وهذه وسيلة رائعة لتنشيط عمل الكبد ويحسن عمل أجهزة الهضم.

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